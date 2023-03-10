Компания «Ладья» нанесет разметку на дороги Самары за 240 млн рублей

Гарантия на разметку должна составить не менее одного года Фото: администрация Самары

В Самаре нашли подрядчика, который нанесет разметку на автомобильные дороги города. Этой работой займется ООО «Самарская строительная компания «Ладья». Стоимость контракта составит 240 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит нанести горизонтальную разметку на дороги местного значения. Она должна быть выполнена из термопластика или холодного пластика. Еще одно требование — наличие световозвращающих элементов. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев.

Выполнить все работы необходимо до 25 декабря 2024 года. Отметим, что в первую очередь подрядчик должен будет уделить внимание детским образовательным заведениям. Нанести там разметку следует до начала нового учебного года — ориентировочно до 15 августа.

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