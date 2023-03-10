Старинную церковь начала XVIII века в нацпарке «Самарская Лука» взяли под охрану

Церковь построили в 1714 году на пожертвования князя Александра Меньшикова / Фото: cultnaslediesamregion.ru

В Самарской области взяли под охрану разрушающуюся церковь начала XVIII века. Она находится близ села Осиновка Ставропольского района, на территории национального парка «Самарская Лука». Приказ об утверждении охранного обязательства собственника объекта культурного значения выпустило региональное УГООКН.

Согласно документу, владелец старинной церкви должен делать все возможное для ее сохранения. Это могут быть следующие работы: консервация, ремонт, реставрация здания и приспособление под современное использование. Кардинально менять облик постройки нельзя. Использовать ее под склады, объекты производства и лаборатории тоже запрещено.

Напомним, старинное религиозное здание — храм в честь святителя Николая Чудотворца. Оно построено в стиле русского барокко и является редчайшим для Самарской области произведением архитектуры. Год создания — 1714. Церковь возвели на пожертвования князя Александра Меньшикова. По преданию, он построил ее за чудесное спасение Николаем Чудотворцем от гибели во время шторма на Волге.

Насколько известно, церковь закрыли в 1929 году. Ее взрывали четыре раза. Сейчас она находится в полуразрушенном состоянии.

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