Волонтеры, помогающие военным, не поделили медаль губернатора в Курской области

Яблоком раздора стала медаль «За заслуги перед Курской областью» III степени / Фото: vk.com/kurskadm

В Курской области волонтеры, которые помогают военнослужащим — участникам СВО, не поделили награду от губернатора. Речь идет о медали «За заслуги перед Курской областью» III степени, которую получила Екатерина Летова от группы «Я — доброволец Курск».

Участники команды заявили, что эта женщина не имеет к ним никакого отношения. По словам волонтеров, ранее Екатерина Летова состояла в белгородской группе, но ее оттуда якобы исключили. В их команде она проработала около двух недель, и вот ей уже вручают награду за особые заслуги.

Сама женщина уверяет, что помогает военным с весны 2022 года. Ранее она сотрудничала с белгородской группой «Запасы 31», но затем добровольно ушла из нее. Сейчас она помогает группе «Тыл 31» и состоит в команде «Золотые руки ангела» из Курска. Что касается отряда «Я — доброволец Курск», то Екатерина заявляет, что состояла в нем не две недели, а около полугода.

Она говорит, что награду получила именную, за работу в разных волонтерских проектах, а не как представитель определенной группы. По ее мнению, возникло недопонимание, из-за которого на нее устроили настоящую травлю. К ней обращаются разные люди и требуют вернуть якобы незаслуженно полученную медаль.

Ситуацию прокомментировали в правительстве Курской области. Там сообщили, что для награждения выбирали и руководителей волонтерских организаций, и рядовых участников. Екатерину Летову поощрили за участие в нескольких движениях и проектах, за регулярную помощь бойцам СВО, пишут «Курские известия». А в Доме Советов, в свою очередь, отметили, что женщине, как и другим обладателям данной медали, не положены никакие дополнительные льготы и выплаты.

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