В Самаре водитель, сбивший женщину, заплатил 150 тысяч рублей

Только после принудительных мер мужчина оплатил задолженность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель возместил моральный вред пострадавшей. Автолюбитель сбил женщину на дороге.

По информации ГУФССП России по Самарской области, за совершенное преступление мужчину признали виновным и обязали компенсировать вред. Мужчина по неосторожности причинил потерпевшей тяжкий вред. Автомобилиста обязали выплатить 150 тысяч рублей. Водитель не сразу оплатил задолженность.

Приставы внесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении водителя. Только после этого автомобилист оплатил долг.

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