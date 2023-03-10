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НовостиОбщество10 марта 2023 8:41

В Самаре водитель, сбивший женщину, заплатил 150 тысяч рублей

Виновник возместил моральный вред
Алена ПРОВКИНА
Только после принудительных мер мужчина оплатил задолженность

Только после принудительных мер мужчина оплатил задолженность

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель возместил моральный вред пострадавшей. Автолюбитель сбил женщину на дороге.

По информации ГУФССП России по Самарской области, за совершенное преступление мужчину признали виновным и обязали компенсировать вред. Мужчина по неосторожности причинил потерпевшей тяжкий вред. Автомобилиста обязали выплатить 150 тысяч рублей. Водитель не сразу оплатил задолженность.

Приставы внесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении водителя. Только после этого автомобилист оплатил долг.

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