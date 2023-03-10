В Самаре водитель, сбивший женщину, заплатил 150 тысяч рублей

Только после принудительных мер мужчина оплатил задолженность
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре местный житель возместил моральный вред пострадавшей. Автолюбитель сбил женщину на дороге.
По информации ГУФССП России по Самарской области, за совершенное преступление мужчину признали виновным и обязали компенсировать вред. Мужчина по неосторожности причинил потерпевшей тяжкий вред. Автомобилиста обязали выплатить 150 тысяч рублей. Водитель не сразу оплатил задолженность.
Приставы внесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении водителя. Только после этого автомобилист оплатил долг.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал