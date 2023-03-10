Более 100 кг тряпок и салфеток достали из забитой трубы на ул. Лейтенанта Шмидта в Самаре

Коммунальщикам пришлось вручную выгребать бытовой мусор из канализационной трубы / Фото: РКС-Самара

В Самаре жители заметили потоп на улице Лейтента Шмидта. Сточные воды появились на поверхности в районе здания № 15а. Как выяснилось, всему виной стал засор в довольно крупной трубе. Создали его любители бросать в канализацию бытовой мусор.

- На улице Лейтенанта Шмидта оказалась забита труба водоотведения диаметром 800 мм. А трубу такого диаметра сложно забить! Дежурная бригада вручную достала оттуда тряпки и салфетки. Общий вес пробки превысил 100 кг, - сообщили в пресс-службе компании «РКС-Самара».

Коммунальщики вновь напоминают самарцам о правильном использовании раковин и унитазов. В них нельзя бросать тряпки, бумагу, продукты, средства личной гигиены и салфетки. Даже если на упаковках написано «растворимые». Подобный мусор следует отправлять только в урну. Иначе может произойти такая же ситуация, как на улице Лейтенанта Шмидта.

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