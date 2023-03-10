В Самаре все больше местных жителей обращаются к дизайнерам интерьера

Самарцы часто обращаются к дизайнерам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре аналитики рассказали об увеличении спроса на дизайнеров интерьера. Также значительно выросло количество предложений от специалистов.

По информации «Авито Услуги», у 25% жителей областной столицы уже был опыт заказа услуг по дизайну. 44% респондентов рассказали, что не рискнули бы самостоятельно разработать планировку и интерьер в частных домах. 58% опрошенных отметили, что не могут обойтись без помощи специалистов при проектировании коммерческих и общественных пространств. При этом, только 3% жителей города могут обратиться к дизайнеру для перестановки дома.

Больше половины самарцев думают, что дизайн-проекты позволяют избежать ошибок в планировки. 40% горожан подчеркивают, что специалисты даже помогают сэкономить.

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