Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 марта 2023 8:58

В Самаре все больше местных жителей обращаются к дизайнерам интерьера

Спрос на специалистов увеличился
Алена ПРОВКИНА
Самарцы часто обращаются к дизайнерам

Самарцы часто обращаются к дизайнерам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре аналитики рассказали об увеличении спроса на дизайнеров интерьера. Также значительно выросло количество предложений от специалистов.

По информации «Авито Услуги», у 25% жителей областной столицы уже был опыт заказа услуг по дизайну. 44% респондентов рассказали, что не рискнули бы самостоятельно разработать планировку и интерьер в частных домах. 58% опрошенных отметили, что не могут обойтись без помощи специалистов при проектировании коммерческих и общественных пространств. При этом, только 3% жителей города могут обратиться к дизайнеру для перестановки дома.

Больше половины самарцев думают, что дизайн-проекты позволяют избежать ошибок в планировки. 40% горожан подчеркивают, что специалисты даже помогают сэкономить.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал