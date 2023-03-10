Производитель настоек подал в суд на налоговую в Самаре

Компания обратилась с иском к фискалам в арбитражный суд Самарской области Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре производитель настоек («фанфуриков») подал в суд на фискалов. Компания пытается избежать взыскания налогов на сумму около 60 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте арбитража Самарской области.

В суд обратилось ООО «Гиппократ». Фирма потребовала признать незаконным решение межрайонной ИФНС России № 20 о ее привлечении к ответственности за совершение налогового нарушения. Компания выступила против ряда доначислений. Среди них: налог на прибыль за 2017-2019 годы в 38,4 млн рублей, НДС за четвертый квартал 2019 года в 21,6 млн рублей, а также пени и налоговые санкции на эти суммы.

Напомним, ранее производитель настоек уже неоднократно попадал под пристальное внимание правоохранителей. В марте 2022 года компанию уличили в неуплате налогов на 45 млн рублей за период с июля 2017-го по декабрь 2019-го. В апреле 2022-го стало известно, что фирма задолжала фискалам 102 млн рублей. Следователи заставили ее перечислить эту сумму в бюджет РФ.

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