Легковушка заскочила на сугроб после ДТП с микроавтобусом в Самаре 10 марта 2023 года

Предполагаемый виновник ДТП - водитель микроавтобуса Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром в пятницу, 10 марта 2023 года, на пересечении Московского шоссе и проспекта Масленникова в Самаре произошло ДТП. Примерно в 9:50 там столкнулись микроавтобус и кроссовер Hyundai Creta. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, за рулем микроавтобуса находился 64-летний водитель. Он ехал по Московскому шоссе со стороны улицы Революционной в направлении проспекта Масленникова. Автомобилист не предоставил преимущество движения легковушке и врезался в нее. От удара иномарку отбросило на металлические ограждения. Она снесла их и заскочила на сугроб.

Авария не обошлась без пострадавших. Травмы получила пассажирка Hyundai. Ее увезли для обследования в больницу. В настоящее время правоохранители продолжают разбираться в деталях происшествия. Проводится проверка.

В аварии пострадала пассажирка легкового автомобиля Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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