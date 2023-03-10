В Самарской области уверенный мужчина пытался пробежать мимо кассы со швейной машинкой

Полицейские задержали подозреваемого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местный житель решил украсть швейную машинку. Подозреваемого задержали правоохранители.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в одном из магазинов Автозаводского района мужчина был уверен в том, что сможет пробежать мимо кассы с украденной швейной машинкой. Сотрудница смогла вырвать машинку из рук злоумышленника. На место прибыли правоохранители изъяли и посмотрели записи с камер видеонаблюдения.

Полицейские смогли задержать подозреваемого. Мужчина признался, что хотел украсть швейную машинку и продать ее в ломбард. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

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