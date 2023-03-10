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НовостиОбщество10 марта 2023 9:45

Подрядчика для расчистки городских лесов выбрали в Самаре

Компания выполнит необходимые работы за 13 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
К очистке лесов Самары подрядчик приступит в конце апреля 2023 года

К очистке лесов Самары подрядчик приступит в конце апреля 2023 года

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре нашли того, кто займется расчисткой городских лесов. Заказчиком работ выступает департамент городского хозяйства и экологии. Информация размещена на сайте госзакупок.

На электронный аукцион было подано три заявки. Победителем признали муниципальное предприятие «Жиллидер». С ним заключили контракт на сумму 13 млн рублей.

Подрядчику предстоит в течение нескольких месяцев выполнять работы по очистке лесов Самары от отходов неликвидной древесины и прочих отходов. Сюда относятся хворост., пластиковые тары, батарейки, упаковки из картона и бумаги, ламинированные полиэтиленом, старые шины и мусор от строительных работ. Срок выполнения — с 28 апреля по 31 октября 2023 года.

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