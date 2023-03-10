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НовостиПроисшествия10 марта 2023 9:50

В Самаре директора управляющей компании приговорили к 3 годам лишения свободы

Руководитель накопил долг за тепло
Алена ПРОВКИНА
Компания задолжала крупную сумму

Компания задолжала крупную сумму

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре директор управляющей компании накопил долг за тепло. Размер причиненного ущерба составил 83 миллиона рублей.

По информации «Т Плюс», директор управляющей компании обвиняется в причинении имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием. По версии следствия, подозреваемый использовал средства, которые были предназначены за оплату энергоресурсов. После приговора с управляющей компании спишут сумму ущерба.

По состоянию на 1 марта компания и ТСЖ задолжали энергетикам около 4 млрд рублей. Ответственных лиц привлекут к уголовной ответственности.

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