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НовостиОбщество10 марта 2023 9:57

Новые дождливые рекорды установила погода в Самарской области 9 марта 2023 года

На двух метеостанциях зафиксировали превышение максимума количества осадков
Анастасия ФИЛАТОВА
Дождливая погода сохранится в Самарской области еще на несколько дней

Дождливая погода сохранится в Самарской области еще на несколько дней

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Первые весенние дожди в Самарской области в 2023 году установили новые рекорды. В четверг, 9 марта, в регионе был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Превышения зафиксировали сразу на двух метеостанциях.

По данным Приволжского УГМС, накануне в селе Челно-Вершины выпало 7,7 мм осадков. Это на 1,5 мм больше, чем в 2020 году. В Новодевичье дождь побил более старый рекорд. Там выпало 9,3 мм осадков. Отклонение от предыдущего максимума, зафиксированного в далеком 1947 году, составило 2,2 мм.

По прогнозам синоптиков, дождь продолжит идти в Самарской области еще несколько дней. Небольшие, местами умеренные осадки ожидаются сегодня днем и в ночь на субботу, 11 марта 2023 года. В дневные часы погода даст жителям региона небольшую передышку. А вот 12 и 13 марта в губернии вновь пойдет дождь, переходящий в мокрый снег.

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