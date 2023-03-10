В Самаре приступили к ремонту канализационных люков на улице Промышленности

Участок оградили. Фото: скриншот видео

В Самаре местные жители опубликовали кадры с места ремонта на улице Промышленности. Работники пригнали спецтехнику.

Видео опубликовал городской блогер Евгений Щекин. Судя по опубликованным кадрам, участок оградили специальным забором. Автолюбители двигаются в объезд. В комментариях пользователи называют данный участок аварийным и рассказывают о пробитых колесах из-за дефектов на дороге.

Напомним, в областной столице приступили к аварийно-ямочному ремонту. Дорожное полотно подготавливают к строительному сезону, которые наступит, когда снег полностью сойдет с участков.

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