Лед стал смертельно опасным с промоинами в Самарской области 10 марта 2023

На Красной Глинке льда и вовсе нет, там уже образовалась вода. Фото: поисково-спасательная служба Самарской области

В Самарской области выход на лед стал смертельно опасным. Сотрудники поисково-спасательной службы региона измерили толщину льда на Волге 10 марта 2023 года.

Так, на улице Первомайской лед сейчас с промоинами и равен 5 см. На Поляне Фрунзе на протяжении 200 метров он тоже пятисантиметровый и рыхлый, а вот с 300 метров начинается вода.

На Красной Глинке льда и вовсе нет, там уже образовалась вода. А в Тольятти толщина льда составляет 27-30 см на левом берегу и 30 см – в фарватере. Спасатели предупреждают, что лед становится пористым и непрочным, выходить на него запрещается.

Если вы уже вышли на лед, то идти нужно скользящим шагом, мягко ставя ногу на всю ступню. Пролому льда предшествует треск, проседание, изменение его внешнего вида и выступление воды. При этих признаках лучше сразу вернуться назад по собственным следам.

Для помощи провалившемуся под лед к полынье приближаться надо только ползком, широко раскинув руки, и не подползать к самому краю. Пострадавшему следует протянуть ремни, шарфы, любую доску или жердь. Бросать их нужно за 3-4 метра до кромки льда.

Если провалились под лед сами, нельзя барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда. Попав в промоину, надо широко раскинуть руки и, не делая резких движений, выбираться на поверхность в сторону более крепкого льда. Для этого рекомендуется обпереться локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение, забросить на лед одну ногу, а потом поворотом корпуса вытащить вторую ногу и быстро выкатываться.

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