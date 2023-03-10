Самарская филармония открыла продажу детских абонементов 10 марта 2023 года

Детские абонементы - уникальный проект филармонии для юных слушателей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская филармония запустила уникальный проект для юных жителей города. В пятницу, 10 марта 2023 года, она открыла продажу детских абонементов. Приобрести их можно как в кассах учреждения, так и на его официальном сайте.

— Юных слушателей ждет знакомство с Большим симфоническим оркестром, королем музыкальных инструментов — органом и музыкальными сказками. Концерты сопровождаются видеорядом, химическими опытами и выступлениями танцевальных коллективов, — отмечают представители Самарской филармонии.

Доступны несколько абонементов для детей на сезон 2023-2024: № 4 «Семейный альбом дедушки Органа», № 5 «Музыкальные завтраки с оркестром. А на сладкое — мультфильм», № 6 «Не только о музыке, или Необычные увлечения великих композиторов» и № 18 «Детская страна».

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