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НовостиОбщество10 марта 2023 10:59

В Самаре каждый второй горожанин готов рассказать руководству о «сливе» информации конкурентам

Аналитики провели опрос
Алена ПРОВКИНА
Молодые люди чаще остальных рассказали бы об утечке информации

Молодые люди чаще остальных рассказали бы об утечке информации

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители признались, что расскажут руководителям, если узнают, что кто-то «сливает» информацию конкурентам. Большинство не хочет, чтобы их фирма несла убытки.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 51% респондентов могут рассказать руководству о коллеге, сливающем ценную информацию. Самарцы признаются, что стараются быть ответственными и справедливыми в работе. 17% опрошенных оставят подобные сведения при себе.

При этом, каждый третий затрудняется с решением. Некоторые прежде всего поговорят с коллегой и попытаются выяснить причину. Чаще всего готовность сообщить об утечке информации демонстрируют работники младше 24 лет.

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