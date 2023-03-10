Жителя Самары обвиняют в производстве 37 кг наркотиков в частном доме

Самарец может надолго попасть за решетку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре скоро предстанет перед судом местный житель. Его обвиняют в производстве 37 кг наркотиков и в попытке их сбыта. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, мужчина организовал нарколабораторию в одном из домовладений на территории Красноярского района. Сделал он это в период с августа 2021-го по март 2022 года, вступив в сговор с неизвестным лицом.

В один из дней к самарцу нагрянули в гости правоохранители. В ходе обыска они нашли в частном доме более 37 наркотиков. Запрещенное вещество было расфасовано по сверткам и полимерным емкостям. Хранилось это все в погребе.

Недавно расследование уголовного дела было завершено. Материалы передали на рассмотрение в Самарский областной суд. Мужчине может грозить длительный срок лишения свободы.

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