Дуэт из Самары поучаствовал в новом музыкальном шоу на ТНТ

Композицию самарцев сделали более танцевальной и динамичной. Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Дуэт из Самары принял участие в музыкальном шоу «Конфетка» на телеканале ТНТ. Сергея Назаркина и Антона Ерисова можно будет увидеть в новом выпуске 11 марта.

Как отметили в пресс-службе телеканала, клип самарского дуэта на песню «В поисках тебя» вызвал бурную реакцию среди членов жюри и ведущих. Их композицию сделали более танцевальной и динамичной. По словам Антона Ерисова, участие в шоу стало для него бесценным опытом, после которого, он надеется, об их дуэте узнает больше людей.

— Оказаться в студии с большим количеством народа и камер было удивительно. Эмоции просто непередаваемые, нам понравился этот эксперимент, — отметил другой участник дуэта Сергей Назаркин.

В шоу «Конфетка» авторские песни, выложенные в интернете, обретают вторую жизнь после того, как с ними поработают российские звезды эстрады. Они исполняют их, а лучший принесет автору победу и приз в 300 тысяч рублей. Смогут ли выиграть самарчане, будет известно в новом выпуске шоу 11 марта в 21:00 на ТНТ.

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