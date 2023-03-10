Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 марта 2023 11:17

Дуэт из Самары поучаствовал в новом музыкальном шоу на ТНТ

Клип самарского дуэта вызвал бурную реакцию среди членов жюри и ведущих
Ирина СИНЕГУБОВА
Композицию самарцев сделали более танцевальной и динамичной. Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Композицию самарцев сделали более танцевальной и динамичной. Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Дуэт из Самары принял участие в музыкальном шоу «Конфетка» на телеканале ТНТ. Сергея Назаркина и Антона Ерисова можно будет увидеть в новом выпуске 11 марта.

Как отметили в пресс-службе телеканала, клип самарского дуэта на песню «В поисках тебя» вызвал бурную реакцию среди членов жюри и ведущих. Их композицию сделали более танцевальной и динамичной. По словам Антона Ерисова, участие в шоу стало для него бесценным опытом, после которого, он надеется, об их дуэте узнает больше людей.

— Оказаться в студии с большим количеством народа и камер было удивительно. Эмоции просто непередаваемые, нам понравился этот эксперимент, — отметил другой участник дуэта Сергей Назаркин.

В шоу «Конфетка» авторские песни, выложенные в интернете, обретают вторую жизнь после того, как с ними поработают российские звезды эстрады. Они исполняют их, а лучший принесет автору победу и приз в 300 тысяч рублей. Смогут ли выиграть самарчане, будет известно в новом выпуске шоу 11 марта в 21:00 на ТНТ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.