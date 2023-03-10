В Самаре 23-летняя многодетная мать получала выплаты на несуществующего ребенка

Размер полученных денежных средств составил около 524 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре 23-летняя жительница Советского района обманом получала выплаты на ребенка. Являясь матерью троих детей, самарчанка подала ложные документы на рождение третьего малыша.

— Девушка подала заявление для выплат в связи с рождением третьего и последующего ребенка. Для получения необходимых документов она предоставила ложные сведения о рождении ею четвертого ребенка в ЗАГС Октябрьского района, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Таким образом, с марта 2022 года по февраль 2023 года мать троих детей получила на несуществующего четвертого ребенка около 524 тысяч рублей. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

Теперь девушку ждет либо штраф от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы до шести лет.

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