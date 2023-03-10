В Самаре большинство жителей поддерживают новый подход к отпускам

Горожане хотели бы отдыхать чаще Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие местные жители поддерживают новый подход к отпуску. В стране предложили изменить нормы об обязательных неделимых 14 днях и упрощении разделения отдыха.

По информации «Авито Работы», 30% респондентов хотели бы делить отпуск на две части, еще 31% опрошенных хотят отдыхать один раз в год и тратить все дни, 27% горожан предпочитают брать отпуск несколько раз в год. Самарцы отмечают, что, в случае принятия изменения, будут отдыхать чаще.

Эксперты подчеркивают, что местные жители стали более внимательно относиться к себе и своему здоровью. В городе проходит мода на трудоголизм. Все больше сотрудников стремятся к жизненному балансу.

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