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НовостиПроисшествия10 марта 2023 12:11

В Самарской области глава муниципального предприятия около года завышала себе зарплату

Женщина похитила 350 тысяч бюджетных денег
Анастасия ФИЛАТОВА
Женщина так и не признала свою вину в мошенничестве

Женщина так и не признала свою вину в мошенничестве

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Безенчукский районный суд вынес приговор бывшей главе муниципального предприятия «Ресурс». Ее признали виновной в мошенничестве. Женщина около года завышала себе зарплату. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Установлено, что директор МП вносила ложные сведения в платежные поручения с января 2021-го по февраль 2022 года. Она завышала сумму своей зарплаты. В результате женщина похитила 350 тысяч рублей, причинив ущерб бюджету Безенчукского района.

Свою вину экс-глава муниципального предприятия так и не признала. Однако предоставленных доказательств было достаточно, чтобы вынести ей обвинительный приговор. Женщине назначили 1,5 года принудительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства.

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