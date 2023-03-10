В Самарской области глава муниципального предприятия около года завышала себе зарплату

Женщина так и не признала свою вину в мошенничестве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Безенчукский районный суд вынес приговор бывшей главе муниципального предприятия «Ресурс». Ее признали виновной в мошенничестве. Женщина около года завышала себе зарплату. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Установлено, что директор МП вносила ложные сведения в платежные поручения с января 2021-го по февраль 2022 года. Она завышала сумму своей зарплаты. В результате женщина похитила 350 тысяч рублей, причинив ущерб бюджету Безенчукского района.

Свою вину экс-глава муниципального предприятия так и не признала. Однако предоставленных доказательств было достаточно, чтобы вынести ей обвинительный приговор. Женщине назначили 1,5 года принудительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал