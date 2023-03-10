Международный турнир по кикбоксингу памяти погибших участников СВО пройдет в Самаре 10 марта

Для гостей и участников предусмотрена также культурная часть.

Сегодня, 10 марта, в 18:00 в самарском спорткомплексе «Грация» стартует международный турнир по кикбоксингу памяти участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга.

Матчевая встреча пройдет между сборными России и Узбекистана. Всего в турнире примут участие 20 спортсменов. В основном кадре выступят чемпион Узбекистана и Евразии Фирдавс Хасимов и три чемпиона мира Магомед Махамаев, Александр Дмитренко и Магомед Абдурахманов.

Гостями турнира станут представители правительства Самарской области, кадровые офицеры и ветераны Минобороны России, МВД и Росгвардии. Предусмотрена также и культурная часть, где для гостей и участников выступит финалистка шоу «Голос» Екатерина Кузина и детско-юношеский ансамбль танцев «Кавказ».

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