Стена дома рухнула и расплющила автомобиль на ул. Молодогвардейской в Самаре 10 марта 2023

Легковушку завалило кирпичной кладкой / Фото: Подслушано Самара

Днем в пятницу, 10 марта 2023 года, в историческом центре Самары произошло ЧП. На улице Молодогвардейской, 106 обрушилась стена. Кирпичи рухнули прямо на припаркованный у дома легковой автомобиль. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

— Машину буквально расплющило. Она превратилась в консервную банку. Остается надеяться, что у водителя есть страховка, — комментируют горожане.

По предварительным данным, происшествие обошлось без жертв и пострадавших. Что стало причиной ЧП, пока не ясно.

Отметим, по адресу улица Молодогвардейская, 106 (литеры А, А2, а, Г1) находится объект культурного наследия регионального значения «Усадьба купцов Левиных». Двухэтажный каменный дом был строен в конце XIX — начале ХХ века.

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