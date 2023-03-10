Труп мужчины нашли около школы в Куйбышевском районе Самары

Правоохранители проводят проверку по факту обнаружения тела пенсионера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях жители Куйбышевского района Самары обнаружили на улице страшную находку. Они увидели на Пугачевском тракте накрытый простыней труп мужчины. Он лежал неподалеку от одной из школ города. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

— По факту обнаружения 9 марта 2023 года в Куйбышевском районе Самары трупа мужчины проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, — сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Личность погибшего уже установлена. Это мужчина 1951 года рождения. По предварительным данным, причина его гибели — не криминальная. Правоохранители не нашли на теле пенсионера признаков насильственной смерти.

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