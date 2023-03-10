Целый ряд домов останется без холодного водоснабжения в Самаре с 13 по 16 марта

Информация является предварительной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 13, 14, 15 и 16 марта будет кратковременное отключение холодной воды у жильцов целого ряда домов. Специалисты «РКС-Самара» предупредили жителей о ремонтно-профилактических работах.

Так, 13 марта с 9:00 до 17:00 без холодной воды могут остаться жители по улицам Магнитогорской, 4, 6, 6Б, 8; Аксаковской, 167, 169 и Тухачевского, 222. Бойлер с питьевой водой предоставят на Магнитогорской, 4. В этот же день воду планируют отключить до 6:00 14 марта на ул. Ново-Садовой, 369.

Во вторник, 14 марта, холодной воды не будет с 9:00 до 17:00 на пр. Кирова, 365 и с 9:00 до 20:00 на ул. Пятигорской, 11. А 15 марта с 8:00 на сутки запастись водой стоит жителям по улицам Свободы, 110, 112, 144; Воронежской, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 16А, 17, 19 и Победы, 100А, 102.

Также 16 марта с 9:00 до 14:00 отключат воду на ул. Свободы, 86, 88 и с 23:00 до 5:00 следующего дня без воды будут на пр. Кирова, 385а, 395, 399; ул.Г. Димитрова, 56, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 80. Информация является предварительной.