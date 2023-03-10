В Минэкономразвития Самарской области рассказали о перспективах расширения ОЭЗ «Тольятти»

Фото: предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области составило прогноз развития особой экономической зоны «Тольятти». По расчетам ведомства, к концу 2025 года количество резидентов площадки превысит 40 компаний, объем инвестиций достигнет 55 млрд рублей, а число созданных рабочих мест — 3,8 тысячи.

Напомним, ОЭЗ «Тольятти» была создана в Самарской области несколько лет назад. Сегодня в числе ее резидентов — более 30 компаний, которые работают в таких отраслях, как машиностроение, стройматериалы, упаковка, фармацевтика, металлообработка, производство газов и оборудования. Открыты уже 14 производств. Предприятия создали 2,5 тысячи рабочих мест.

Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, площадка продолжает активно развиваться. За последние три года резидентами ОЭЗ стали 10 новых компаний, часть из которых не имеют аналогов в стране. В числе инвесторов: Магнитогорский металлургический комбинат, производитель подсолнечного масла, предприятие по термической обработке металлопродукции, производитель сжиженного природного газа. В настоящее время идет подготовка к строительству третьей очереди ОЭЗ.

Кроме того, ОЭЗ «Тольятти» стабильно входит в число наиболее привлекательных для инвесторов площадок России. Значительный импульс развитию особой экономической зоны придают новые транспортно-логистические возможности. К примеру, это строительство моста через Волгу в районе Климовки.

- Ключевое направление нашей работы - активное участие Самарской области в международных транспортных коридорах между Европой и Азией. Важной вехой для нас является строительство автомобильного моста через Волгу. Он станет частью международного маршрута «Европа – Западный Китай» и позволит региону укрепить свои позиции в качестве крупнейшего транспортно-логистического центра страны, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

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