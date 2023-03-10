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НовостиОбщество10 марта 2023 14:09

Генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов поздравил руководителей с присвоением званий в Самарской области

Погоны были вручены в торжественной обстановке
Ирина МОРСКАЯ
Начальник пожелал подчиненным дальнейших успехов.

Начальник пожелал подчиненным дальнейших успехов.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Начальник ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов в рамках оперативного совещания поздравил руководителей с присвоением очередных специальных званий.

Приказом министра внутренних дел РФ звание полковник полиции присвоено начальнику отдела мобилизационной подготовки и мобилизации Эдуарду Дейнекину, начальнику отдела полиции по Советскому району Николаю Ермохину и начальнику ОМВД по городу Чапаевску Андрею Тепаеву.

Также звание полковника внутренней службы присвоили заместителю начальника ЦИТСиЗИ Дмитрию Сиротину. Генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов вручил погоны в торжественной обстановке и пожелал подчиненным дальнейших успехов и реализации как профессиональных, так и жизненных планов.

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