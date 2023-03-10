Химическая промышленность лидирует по приросту новых субъектов малого бизнеса в Поволжье

В Поволжье все больше молодежи открывает свой бизнес. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

На территории Поволжья отрасль по производству химических веществ и химических продуктов стала лидером по приросту регистраций бизнеса в 2022 году: в этой нише появилось на 63% больше новых ИП и ООО, чем годом ранее. Такой информацией поделились аналитики Поволжского банка Сбера. В топ-5 также вошли сфера гостиничного бизнеса и длительной аренды жилья (+60%), по предоставлению услуг в области добычи полезных ископаемых (+56%), деятельность почтовой связи и курьерская деятельность (+37%), а также аренда и лизинг (+26%).

В абсолютном выражении самым популярным видом бизнеса, который предприниматели регистрировали в прошлом году, стала розничная торговля. Также в топ вошла деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, строительство и специализированные строительные работы, оптовая торговля, деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, растениеводство и животноводство.

Статистика также показывает, что в 2022 году по сравнению с 2021 выросло число молодых предпринимателей в возрасте от 18 до 25 лет: их стало больше на 24,5%.

- Поддержка бизнеса — один из наших приоритетов. Мы предлагаем начинающим предпринимателям ряд инструментов и продуктов, которые признаны облегчить запуск собственного дела. Например, бесплатный обучающий сервис «Бизнес-старт» помогает сделать все шаги, которые необходимо предпринять молодому бизнесмену, включая регистрацию в ФНС и открытие расчетного счета, - сообщил председатель Поволжского банка Александр Анащенко.