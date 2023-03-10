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НовостиОбщество10 марта 2023 14:44

Сбербанк и Самарский политех продолжат сотрудничество в сфере развития цифровых технологий

Запланированы совместные мероприятия и образовательные проекты
Елена ЧЕЧЕНИНА
В проектах будут задействованы алгоритмы искусственного интеллекта. Фото: https://ru.freepik.com/author/rawpixel-com.

В проектах будут задействованы алгоритмы искусственного интеллекта. Фото: https://ru.freepik.com/author/rawpixel-com.

Самарское отделение Сбербанка и Самарский государственный технический университет подписали дорожную карту по развитию сотрудничества в сфере цифровых технологий.

В рамках достигнутых договоренностей банк и вуз проведут серию совместных мероприятий по инновационным техническим направлениям, участие в которых примут специалисты центра инженерного предпринимательства и инноватики, а также преподаватели и студенты института автоматики и информационных технологий.

Также банк и вуз продолжат взаимодействие по образовательным проектам и программам в направлении «Анализ данных», в которых будут использованы облачные хранилища и вычислительные мощности финансового учреждения, в том числе для работы с алгоритмами искусственного интеллекта.

Кроме того, на территории СамГТУ создадут и технически оснастят коворкинг с зоной проектной деятельности и компьютерным классом.