Сбербанк и Самарский политех продолжат сотрудничество в сфере развития цифровых технологий

В проектах будут задействованы алгоритмы искусственного интеллекта. Фото: https://ru.freepik.com/author/rawpixel-com.

Самарское отделение Сбербанка и Самарский государственный технический университет подписали дорожную карту по развитию сотрудничества в сфере цифровых технологий.

В рамках достигнутых договоренностей банк и вуз проведут серию совместных мероприятий по инновационным техническим направлениям, участие в которых примут специалисты центра инженерного предпринимательства и инноватики, а также преподаватели и студенты института автоматики и информационных технологий.

Также банк и вуз продолжат взаимодействие по образовательным проектам и программам в направлении «Анализ данных», в которых будут использованы облачные хранилища и вычислительные мощности финансового учреждения, в том числе для работы с алгоритмами искусственного интеллекта.

Кроме того, на территории СамГТУ создадут и технически оснастят коворкинг с зоной проектной деятельности и компьютерным классом.