Пенсионер отравился продуктами горения в пожаре на улице Аэродромной в Самаре 10 марта

На месте тушения возгорания работали 3 единицы техники и 8 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 10 марта, в Советском районе Самары загорелся балкон квартиры. Один человек отравился продуктами горения.

— Сообщение о возгорании дежурному поступило в 16:27. В доме № 68 на улице Аэродромной горели домашние вещи на балконе квартиры, — рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

Площадь пожара составила 4 кв. м. Огонь удалось полностью потушить в 16:45. При пожаре пострадал один человек, 67-летний мужчина отравился продуктами горения. К счастью, его удалось спасти.

На месте тушения возгорания работали 3 единицы техники и 8 человек. Также спасатели уточнили, что в пожаре коты не пострадали, они выбежали, и их подобрали соседи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал