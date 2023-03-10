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НовостиПроисшествия10 марта 2023 15:20

Депутат Куйбышевского района Самары попал под уголовное дело

В настоящий момент материалы находятся в управлении следственного комитета по Самарской области
Ирина СИНЕГУБОВА
Помощник депутата никак не стал комментировать ситуацию.

Помощник депутата никак не стал комментировать ситуацию.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбудили уголовное дело за мошенничество в отношении депутата Куйбышевского района Самары Андрея Майера. Об этом сообщает Волга Ньюс.

В настоящий момент материалы находятся в управлении следственного комитета по Самарской области. По первоначальным словам одного из помощников депутата, Андрей Майер находится в Москве на обучении и вернется нескоро.

Однако на вопрос журналиста Волга Ньюс об уголовном деле, он отметил, что не может его прокомментировать. Напомним, суд Самарского района Самары продлил меру пресечения Андрею Майеру 21 февраля на два месяца.

На сайте Самарского областного суда документы свидетельствуют о том, что ранее депутат пытался обжаловать арест, но безуспешно.

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