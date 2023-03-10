Старшеклассники Самарской области стали участниками проекта «ПрофГотов»

Школьников ждет большая работа онлайн и оффлайн. Фото: «Единая России» Самарской области

В Самарской области старшеклассники стали участниками регионального профориентационного проекта «ПрофГотов». Помочь определиться с будущей профессией ученикам областных школ предложил актив «Молодой гвардии Единой России».

— Проект позволит старшеклассникам пообщаться с профессионалами из разных сфер деятельности, встретиться с представителями вузов, найти новых друзей и стать частью молодежного сообщества, имеющего схожие профессиональные цели, — отметил депутат фракции «Единая Россия» в самарской Губдуме Михаил Смирнов.

В течение двух месяцев участники «ПрофГотов» под руководством психологов и профориентологов будут выявлять свои предпочтения в будущей профессии. Школьников ждет большая работа онлайн и оффлайн, в том числе лекции, деловые игры.

Также ребят научат выстраивать эффективные коммуникации, «прокачивать» эмоциональный интеллект и работать с цифровым имиджем. Среди участников проекта около 200 старшеклассников из Самарской области. По итогам «ПрофГотов» каждый участник получит сертификат о прохождении обучения и карьерную карту от профориентолога.

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