Молодежка «Крыльев» сыграла вничью с «Ахматом» в матче с двумя удалениями и камбэком

Матч молодежек "Ахмата" и "Крыльев" завершился вничью. Фото: ФК "Ахмат"

В Молодежной футбольной лиге России стартовал второй этап. Самарские «Крылья Советов» в весенней части первенства попали в группу II, разыгрывающую места с 11-го по 20-е. 10 марта в чеченском городе Шали, что в 33 км от Грозного, самарцы встречались с молодежкой «Ахмата».

Уже в дебюте встречи хозяева остались в меньшинстве после «фола последней надежды». «Крылья» реализовали преимущество в конце первого тайма — дважды подачи Макарова с угловых завершились голами Винникова.

Поле перерыва судья уравнял составы, удалив самарца Чалого. К середине тайма хозяевам удалось восстановить паритет, забив после углового и после дальнего удара. Итог — 2:2.

В группе II «Крылья Советов» идут на 14-м месте. 17 марта на стадионе «Металлург» в Самаре волжане примут воронежский «Факел», занимающий 11-е место.