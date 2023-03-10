В дебютном матче женской Суперлиги футболистки «Крыльев» уступили чемпионкам

Галина Комарова - главный тренер дебютанток Суперлиги. Фото: скрин видео

В Санкт-Петербурге 10 марта 2003 года стартовала женская Суперлига по футболу, в которой в этом сезоне дебютируют самарские «Крылья Советов». Молодая самарская команда ожидаемо не смогла составить конкуренции чемпионкам страны из «Зенита» и уступила 0:5.

- Знали, что едем к чемпиону, поэтому готовились играть «вторым блоком». Но где-то не выдержали, развалились, потому после перерыва пропустили четыре гола. Для себя мы решили, что это хорошо — попасть на «Зенит» в начале сезона, понять свои ошибки и в дальнейшем их исправлять. Мы не можем покупать игроков более высокого класса, у нас ставка на самарских воспитанниц, - прокомментировала встречу главный тренер «Крыльев» Галина Комарова.

Ее визави из «Зенита» Ольга Порядина предсказала хорошее будущее самарской команде.

- Сейчас этой молодой команде тяжело, но вы увидите, как уже к концу первого круга эти девочки, практически еще дети, станут выглядеть совсем по-другому. Это неизбежно — когда переходишь на порядок выше, обязательно растешь, - заявила наставница чемпионок России.

18 марта самарская команда сыграет в Москве с ЦСКА.