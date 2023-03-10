Выставка про святых новомучеников и исповедников Церкви Русской открылась в Самаре 10 марта

С вступительным словом выступил настоятель Самарского Кирилло-Мариинского семинарского храма. Фото: Исторический парк Самары

В пятницу, 10 марта, в Историческом парке Самары открылась новая выставка «Памяти святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. К 100-летию начала богоборческих гонений в России».

С вступительным словом выступил настоятель Самарского Кирилло-Мариинского семинарского храма. Передвижная выставка расскажет о событиях и именах новых мучеников и исповедников, совершивших свой подвиг Веры в 1920-е годы в Верхне-Волжских пределах России.

На выставочных стендах представлены исторические факты и материалы из местных ярославских и рыбинских архивов. Посетить выставку могут все желающие бесплатно с 10 марта по 16 апреля 2023 года.

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