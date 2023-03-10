Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 марта 2023 17:35

Известный самарский журналист Алексей Дмитренко скончался 10 марта 2023 года

Алексей Дмитриенко ушел из жизни в 43 года
Ирина СИНЕГУБОВА
Коллеги отмечают, что на Алексея всегда было можно положиться. Фото: Ирина Кудрина

Коллеги отмечают, что на Алексея всегда было можно положиться. Фото: Ирина Кудрина

В пятницу, 10 марта 2023 года, ушел из жизни известный самарский журналист Алексей Дмитренко. О смерти сообщила его бывшая коллега из "Волжской коммуны" Ирина Кудрина.

— Последний раз мы виделись совсем недавно, он был очень бодрым и хорошо выглядел. Алексей был душой компании и супер надежным профессионалом. На него всегда было можно положиться, — написала Ирина Кудрина.

Алексею Дмитриенко было 43 года. Он писал для различных региональных изданий. Алексей также работал в самарской редакции Комсомольской правды, занимался подготовкой материалов в рубрику «Охота и рыбалка». Коллектив самарской "Комсомолки" приносит искренние соболезнования родным и близким Алексея.