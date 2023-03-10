Известный самарский журналист Алексей Дмитренко скончался 10 марта 2023 года

Коллеги отмечают, что на Алексея всегда было можно положиться. Фото: Ирина Кудрина

В пятницу, 10 марта 2023 года, ушел из жизни известный самарский журналист Алексей Дмитренко. О смерти сообщила его бывшая коллега из "Волжской коммуны" Ирина Кудрина.

— Последний раз мы виделись совсем недавно, он был очень бодрым и хорошо выглядел. Алексей был душой компании и супер надежным профессионалом. На него всегда было можно положиться, — написала Ирина Кудрина.

Алексею Дмитриенко было 43 года. Он писал для различных региональных изданий. Алексей также работал в самарской редакции Комсомольской правды, занимался подготовкой материалов в рубрику «Охота и рыбалка». Коллектив самарской "Комсомолки" приносит искренние соболезнования родным и близким Алексея.