Активное внимание будет продолжать уделяться созданию памятников и мемориалов, посвященных героям СВО. Фото: Юлия Рубцова

В пятницу, 10 марта, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в заседании Общественной палаты Самарской области. Речь шла о поддержке военнослужащих, патриотических проектах, развитии некоммерческого сектора и итогах работы организации за 2022 год.

Зампред Общественной палаты Самарской области Вадим Чумак отметил, что Самарская область традиционно входит в десятку активных участников конкурса фонда президентских грантов по количеству заявок и привлеченным финансам. В 2022 году по итогам двух конкурсов она стала лидером среди регионов и заняла 1 место в рейтинге по сумме проектов, поддержанных фондом.

— Также регион стал лидером по количеству заявок от некоммерческих организаций и общественников. В рамках традиционного конкурса поддержку получили 129 проектов региональных НКО на общую сумму 233 миллионов рублей. Общий объем привлеченных средств составил 290,9 миллионов рублей. Это позволяет говорить об НКО как о драйверах экономического роста региона, — сказал Вадим Чумак.

Число некоммерческих организаций значительно выросло, сейчас их зарегистрировано почти 4,5 тысяч. Многие из них включились в работу по поддержке жителей новых территорий, поддержке временным переселенцам, отправке гуманитарных грузов. Также в зоне их внимания вопросы ЖКХ и благоустройства, обеспечение горячим питанием школьников, помощь военнослужащим и их родным.

В ходе обсуждения возникло предложение пригласить все НКО на форум, чтобы у них была возможность участвовать в различных мастер-классах и дискуссиях. Дмитрий Азаров отметил, что начинать работу с некоммерческими организациями можно уже сейчас, перед проведением форума.

Помимо этого, члены Общественной палаты региона отметили, что необходимо разъяснять людям, как формируются тарифы на услуги ЖКХ и на какие льготы и компенсации жители могут претендовать. Глава региона поручил передать в Общественную палату всю необходимую информацию, чтобы на обращения людей давались четкие разъяснения.

Была поддержана и идея проведения акции «Судьба России - моя судьба», направленная на осознание своей сопричастности к жизни страны и непростому периоду в ее исторической судьбе. Активное внимание будет продолжать уделяться и созданию памятников и мемориалов, посвященных героям СВО. Также в конце августа 2023-го запланирован форум, посвященный роли гражданского общества в поддержке участников СВО и их семей.