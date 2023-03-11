Дмитрий Азаров обсудил с Александром Гавриловым развитие электросетевой инфраструктуры Самарской области. Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил развитие электросетевой инфраструктуры 63 региона с генеральным директором ПАО «Россети Волга» Александром Гавриловым. Встреча прошла в пятницу 10 марта 2023. Отметим, Александр Гаврилов занимает пост руководителя компании с февраля этого года. Стороны обсудили совместную работу по обеспечению надежного электроснабжения потребителей, а также развитию электросетевой инфраструктуры региона.

Кроме того, участие в беседе приняли председатель совета ректоров Самарской области, председатель губернской думы Геннадий Котельников и министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Александр Мордвинов.

Компания «Россети Волга» осуществляет передачу электроэнергии по распределительным сетям 0,4-220 кВ и технологическое присоединение к электрическим сетям на территории семи регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации (Саратовская, Самарская, Оренбургская, Пензенская, Ульяновская области, Республика Мордовия и Чувашская Республика). Производственный потенциал включает в себя 1702 подстанции 35-220 кВ установленной мощностью свыше 28520 МВА, 50428 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, более 235 тыс. км линий электропередачи 0,4-220 кВ.

Руководитель компании отметил, что энергетики проводят масштабную работу по совершенствованию энергокомплекса Самарской области.

-В компании реализуется комплекс мероприятий как по повышению надежности энергоснабжения, так и по модернизации энергообъектов. При поддержке региональных властей деятельность энергетиков будет максимально эффективной. Уверен, что традиции конструктивного партнерства будут не только сохранены, но и приумножены. У Самарской области колоссальные перспективы развития. Мы должны вместе создавать новые возможности, - говорит Александр Гаврилов.

Дмитрий Азаров поблагодарил Александра Гаврилова за такую оценку.

-Сотрудники филиала, который расположен в Самарской области, показывают высокую эффективность, доказывая, что регион богат талантливыми, профессиональными людьми. И наше взаимодействие действительно строится очень конструктивно. Даже по сложнейшим проблемам находим решения.

В этом году в рамках инвестиционной деятельности филиал «Россети Волга» собирается вложить в развитие электросетевого хозяйства Самарской области около 2 млрд рублей. Волжские энергетики введут 15 МВА электрической мощности и 337 км ЛЭП.

Участники встречи договорились о том, что в последующие годы компания будет планировать на цели развитие электросетевого хозяйства Самарской области еще больший объем средств. Это позволит вести работу опережающими темпами.

Вместе с тем, электросетевая компания участвует в реализации крупного инфраструктурного проекта — строительстве Обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу. В ходе визита в Самару Александр Гаврилов ознакомился с уже проделанной работой энергетиков на объекте в части осуществления техприсоединения строительной инфраструктуры и обеспечения переноса опор воздушной линии электропередачи.

-Это очень серьезный проект государственного масштаба. Каждый проект мы должны оценивать с точки зрения пользы для государства. Тем более, что у нас опыт строительства подобных объектов есть. Энергетика всегда должна быть впереди, потому что от нас зависит многое. Любой план развития, который вы намечаете, направляйте нам, мы будем в опережающем темпе прорабатывать, – подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Волга»

Глава региона привлек внимание руководителя электросетевой компании к еще одному очень важному для региона проекту, где необходимо создать дополнительную инженерную инфраструктуру. Речь идет о расширении площадки Особой экономической зоны «Тольятти», где реализуются крупнейшие инвестиционные проекты, в том числе по созданию новых производств и рабочих мест.

-Мы будем продолжать расширять возможности нашей Особой экономической зоны «Тольятти». Предварительно договорились с федеральным Правительством о создании там инженерной инфраструктуры для опережающего развития нашего региона. Когда есть вся необходимая инженерная инфраструктура, привлечь инвесторов легче. Эту работу мы продолжим, и понятно, что энергопотребление там будет возрастать, – объяснил Дмитрий Азаров.

Губернатор также обратил внимание на работу одного из крупнейших потребителей энергоресурсов — АВТОВАЗ.

-Очень надеемся, что их планы текущего года будут выполнены. Важно обеспечить стабильную работу всего предприятия, – добавил глава области.

Дмитрий Азаров поручил министру Александру Мордвинову обобщить совместно с региональными минэкономразвития и минпромом всю информацию о перспективных проектах и поделиться ею с коллегами.

-У компании есть понимание энергобаланса региона, где они видят перспективные или проблемные точки. Конечно, наше видение по развитию тоже надо предоставить. Коллеги – профессионалы, они свою позицию сформируют и представят нам, может быть, и мы увидим где-то нереализованный потенциал, – обратился Дмитрий Азаров к главе профильного министерства.

Во время встречи Дмитрий Азаров и Александр Гаврилов обсудили вопрос подготовки квалифицированных кадров. Гендиректор ПАО «Россети Волга» отметил, что в компании на данный момент работает свыше 22 тысяч человек. Однако есть открытые вакансии.

-Вы затронули очень важный вопрос по подготовке специалистов. Мы готовы программы среднего профессионального образования перестроить под вас – готовить нужных вам специалистов, – сказал Губернатор. - При этом важна оперативность. Если образовательные программы где-то потребуется перестраивать, то делать это необходимо уже сейчас, чтобы с 1 сентября обучение шло по ним.

Генеральный директор ПАО «Россети Волга» обозначил: срок воспитания специалистов составляет минимум 5 лет. Сейчас необходимо готовить кадры на будущее с учетом быстро развивающихся технологий.

Дмитрий Азаров пригласил Александра Гаврилова поближе познакомиться с научным и образовательным потенциалом региона, оценить возможности университетов и учреждений среднего профессионального образования.

-На площадке Поволжского строительно-энергетического колледжа мы реализуем большой проект – создаем студенческий кампус. Приглашаю вас в нем побывать, увидеть, как идет подготовка специалистов.

Губернатор Самарской области отметил, что возможно оборудовать учебные мастерские тем оборудованием, на котором потом предстоит трудиться выпускникам в компании.

-Мы готовы рассмотреть возможность выделения средств в оборудование таких мастерских, - подчеркнул Александр Гаврилов.

Дмитрий Азаров поблагодарил генерального директора ПАО «Россети Волга» за поддержку.

-Повышение квалификации — это тоже очень серьезный вопрос, который необходимо проработать – у нас есть свой потенциал, свои возможности, – заметил Геннадий Котельников и пригласил руководство электросетевой компании к сотрудничеству с Советом ректоров региона.