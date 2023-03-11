В Самаре ищут подрядчика на автобусные маршруты № 92 и 207 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В областной столице с апреля 2023 года начнут работать новые перевозчики. Администрация Самары уже объявили два конкурса.

Победителям отдадут автобусные маршруты № 92 и 207. Об этом говорится в соответствующем документе на сайте мэрии.

Так, маршрут № 207 курсирует от завода «Экран» до «Хлебной площади», а 92-ой — от улицы Калининградской до площади Памяти.

Претенденты должны иметь опыт работы в сфере перевозок, а также свой автопарк. Итоги конкурса объявят уже 27 марта 2023.