В Самаре ищут подрядчика на автобусные маршруты № 92 и 207
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В областной столице с апреля 2023 года начнут работать новые перевозчики. Администрация Самары уже объявили два конкурса.
Победителям отдадут автобусные маршруты № 92 и 207. Об этом говорится в соответствующем документе на сайте мэрии.
Так, маршрут № 207 курсирует от завода «Экран» до «Хлебной площади», а 92-ой — от улицы Калининградской до площади Памяти.
Претенденты должны иметь опыт работы в сфере перевозок, а также свой автопарк. Итоги конкурса объявят уже 27 марта 2023.