Самарцам рассказали, почему водители маршруток перестали принимать безналичную оплату

Жителям Самары рассказали, почему водители маршруток перестали принимать безналичную оплату Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары пожаловались на то, то водители маршуток перестали принимать оплату онлайн-переводом. Минтранс региона прокомментировал ситуацию.

Как оказалось, безналичную оплату проезда запрещает налоговая. Такая форма оплаты не предусмотрена действующим законодательством. Подчеркнули представители службы.

Кроме того, в Минтрансе Самарской области отметили, что в губернии уже стартовали работу по оснащению маршруток терминалами для безналичной оплаты.