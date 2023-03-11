Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 марта 2023 7:39

Самарцам рассказали, почему водители маршруток перестали принимать безналичную оплату

Выяснили причину
Анастасия ЗУБКОВА
Жителям Самары рассказали, почему водители маршруток перестали принимать безналичную оплату

Жителям Самары рассказали, почему водители маршруток перестали принимать безналичную оплату

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары пожаловались на то, то водители маршуток перестали принимать оплату онлайн-переводом. Минтранс региона прокомментировал ситуацию.

Как оказалось, безналичную оплату проезда запрещает налоговая. Такая форма оплаты не предусмотрена действующим законодательством. Подчеркнули представители службы.

Кроме того, в Минтрансе Самарской области отметили, что в губернии уже стартовали работу по оснащению маршруток терминалами для безналичной оплаты.