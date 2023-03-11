Рыжая гостья проверила ход строительства Климовского моста. Фото: Главный по новостям Тольятти

Дикая лиса пришла в гости к рабочим и строителям Климовского моста. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях и поделились видео.

Судя по кадрам, один из мужчин решил покормить рыжую хитрюгу кусочком хлеба. Она без опаски подбежала к человеку. Лиса понюхала угощение и даже уже хотела откусить кусочек, но вдруг передумала. Не понравилось ей, что предложил ей двуногий, и все тут. Мужчина скрывать возмущений не стал.

-Ну, держи! Ты что? Хлеб не ешь? Бери, говорю! Сейчас кошке отдам.

Лиса лишь зевнула в ответ. Что дикое животное забыло рядом с людьми — непонятно. Может искала что-то посытнее хлеба, а может пришла с проверкой — своими глазами посмотреть, как идет строительство объекта.