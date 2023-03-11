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НовостиПроисшествия11 марта 2023 12:04

Массовое ДТП с участием двух фур произошло на трассе М-5 в Самарской области 11 марта 2023

Обошлось без пострадавших
Анастасия ЗУБКОВА
Массовое ДТП с участием двух фур произошло на трассе М-5. Фото: Убежище Самара

Массовое ДТП с участием двух фур произошло на трассе М-5. Фото: Убежище Самара

В Самарской области произошло жуткое ДТП с участием легковушки и двух фур. Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы в социальных сетях.

Все случилось в субботу утром 11 марта на федеральной трассе М-5 недалеко от поселка Прибрежный 63 региона. Там проезжую часть не поделили два большегруза и легковой автомобиль. Судя по кадрам, удар был сильным. От передней части серой иномарки почти ничего не осталось. Бампер и капот смяты. Скорее всего, легковушка влетела в отбойник и угодила прямо на встречную полосу.

К счастью, обошлось без пострадавших. На трассе налажено движение. Сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.