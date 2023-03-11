В Самаре полицейские из-за непристегнутого ремня поймали двух парней с наркотиками

В областной столице правоохранители задержали двух товарищей с наркотиками. Молодые люди собирались ехать из Самары в Отрадный. Однако перед выездом из города их задержали сотрудники полиции. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Правоохранители на улице Чекистов остановили отечественный автомобиль. Оказалось, двое пассажиров были не пристегнуты ремнями безопасности. Во время беседы мужчины нервничали.

-На вопрос полицейских о наличии запрещённых веществ, молодые люди, в присутствии понятых, добровольно выдали из кармана джинсов свёрток из полиэтилена и изоленты, содержащий внутри порошкообразное вещество, - сообщают в ведомстве.

Согласно заключению эксперта, в двух свертках находилось запрещенное вещество — а-Пирролидиновалерофенон. В одном из свертков обнаружено более 15 граммов наркотического средства, в другом - более 40 пакетиков с наркотиком весом свыше 30 граммов.

-В ходе предварительного следствия установлено, что ранее неоднократно судимый 27-летний мастер по ремонту, проживающий на территории Самары, и его знакомый – 25-летний житель Отрадного года рождения приобрели наркотик на территории областного центра и после этого решили воспользоваться услугами такси, чтобы доехать до Отрадного.

Мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступления (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд. По ходатайству органа следствия мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.