Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 марта 2023 14:19

В Самарской области на Волге начался ледоход 11 марта 2023

Делимся фотографиями природного явления
Анастасия ЗУБКОВА
В Самарской области на Волге начался ледоход 11 марта 2023. Фото: ЕЩЕ Самара/Евгений Щекин

В Самарской области на Волге начался ледоход 11 марта 2023. Фото: ЕЩЕ Самара/Евгений Щекин

В Самарской области наступила настоящая весна. На Волге начался ледоход. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы и поделились видео.

Судя по кадрам, в некоторых районах 63 региона льда почти не осталось. Теплое солнце и пение птиц скрашивает атмосферу видеоролика. Природа пробуждается после зимнего сна.

Проснулись и интернет-пользователи в комментариях под видео самарского блогера Евгения Щекина. Волжане не могут нарадоваться увиденному:

-Скоро на пляж!

-Ура! Весна!