В Самарской области на Волге начался ледоход 11 марта 2023. Фото: ЕЩЕ Самара/Евгений Щекин

В Самарской области наступила настоящая весна. На Волге начался ледоход. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы и поделились видео.

Судя по кадрам, в некоторых районах 63 региона льда почти не осталось. Теплое солнце и пение птиц скрашивает атмосферу видеоролика. Природа пробуждается после зимнего сна.

Проснулись и интернет-пользователи в комментариях под видео самарского блогера Евгения Щекина. Волжане не могут нарадоваться увиденному:

-Скоро на пляж!

-Ура! Весна!