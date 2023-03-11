В Самарской области эвакуировали детей из зоны разлива талых вод. Фото: предоставлено "КП-Самара"

В Самарской области продолжается борьба с последствиями разлива талых вод. Жители села Черноречье Волжского района 63 региона рассказали журналистам «КП-Самара» о сложившейся ситуации в населенном пункте и поделились фотографиями.

Сельчанка Надежда не может найти себе места из-за происходящего за окном. Улицу, где проживает женщина, полностью затопило. По словам местной жительницы, вода вот-вот зайдёт в дом.

-Уже эвакуировали детей. Администрация говорит, что предотвратить такое в будущем они не могут, - говорит Надежда. - Как же так? Строят дома, продают. Люди не знают, что эти места могут оказаться затопленными. Мы обмануты застройщиком! Что нам делать, как жить? Сердце кровью обливается...

Надежда переживает, что теперь ей делать дальше. Сельчанка воспитывает троих несовершеннолетних детей. Самому младшему всего 2 года.