«Акрон» одержал победу над «КамАЗом» в матче 22-го тура ФНЛ

"Акрон" справился с автозаводцами и из Москвы, и из Набережных Челнов. Фото: ФК "Акрон"

В Жигулевске на стадионе «Кристалл» 11 марта 2023 года состоялся матч 22-го тура первенства Футбольной национальной лиги. Тольяттинский «Акрон» встречался с «КамАЗом» из Набережных Челнов.

До этого «Акрон» в Кубке России выиграл 2:0 у московского «Торпедо», а затем в первенстве ФНЛ в условиях снежного бурана не смог победить «Краснодар-2» - 0:0. На этот раз осадков не было, светило солнышко, а еще одна автозаводская команда — на сей раз из Набережных Челнов — вновь была повержена со счетом 2:0.

Стоит отметить, что «КамАЗ» играл без своей примы — Александра Гаглоева, отбывавшего дисквалификацию. К тому же к исходу первой четверти часа грубейший ляп допустил защитник гостей, не обработав мяч, который ему покатил низом вратарь. Тольяттинец Владимир Азаров моментально отреагировал, набежал и пробил по пустым воротам — 1:0.

Вскоре после этого челнинцы еще и остались в меньшинстве, но после перерыва несколько раз потревожили голкипера хозяев. Всех успокоил дальний удар Андреса Понсе под перекладину на 83-й минуте — 2:0.

14 марта в матче второго этапа 1/4 финала Кубка России «Акрон» примет в Жигулевске московский «Локомотив».