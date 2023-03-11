В Самарской области осужденный за кражу мужчина ушел из-под надзора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области осужденный за кражу мужчины ушел из-под надзора из колонии-поселения № 1 УФСИН. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по 63 региону.

Как сообщили в ведомстве, отсутствие 29-летнего преступника сотрудники заметили в четверг 9 марта. Сейчас его разыскивают представители учреждения и полиция.

По некоторым данным, мужчина мог уйти через окно третьего этажа. Однако официального подтверждения этой информации не поступало.

-В колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, могут свободно передвигаться в пределах колонии-поселения, с разрешения администрации могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположено исправительное учреждение, могут носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги и ценные вещи, - подчеркнули в региональном управлении ФСИН.

За уход из-под надзора осужденному грозит уголовное наказание сроком до 4 лет лишения свободы.