Самарский врач-диетолог рассказала о правилах здорового питания во время беременности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский специалист рассказала, как правильно питаться во время беременности и какую еду стоит избегать. Об этом пишут на официальной странице Минздрава 63 региона.

Так, рекомендации по рациону зависят от срока беременности и процессов, которые протекают в организме матери. Например, формирование важных систем организма ребенка, его рост и развитие внутренних органов.

По словам медиков, за консультацией, конечно, лучше обратиться к своему врачу. Однако имеются и общие правила здорового питания будущей матери. О них рассказала главный внештатный специалист диетолог министерства здравоохранения Самарской области, директор института профилактической медицины СамГМУ Ольга Сазонова.

-Стоит только женщине сообщить кому-то о своей беременности, как она сразу слышит: «Теперь нужно кушать побольше! За двоих!».

Это не совсем правильно, вот «кушать ДЛЯ двоих» — это верно, - говорит эксперт.

Ольга Сазонова утверждает: малышу нужна здоровая, качественная еда, а организму беременной — кратность приемов пищи, стабильный уровень сахара и инсулина.

-В это время в рационе женщины обязательно должны присутствовать все необходимые продукты: мясо, рыба, молоко, хлеб, крупы и макароны, сливочное и растительное масло, овощи и фрукты, - объясняет Ольга Сазонова.

Кроме того, нужно обратить особое внимание и на методы приготовления.

-Лучше употреблять тушеную, запечённую или вареную пищу. Сахаром и сладким злоупотреблять не стоит. Также не налегайте на соль и жидкость.

Врач подчеркнула, сейчас растет количество детей-аллергиков. Причиной этому может служить излишество фруктов и ягод во время беременности. А есть и продукты, которые вовсе необходимо исключить из своего рациона женщинам в положении.

-Это колбасы, копченая и соленая рыба, суши, молочные продукты с ароматизаторами и наполнителями, промышленный майонез, соки и нектары из цитрусовых, клубнику и, конечно, алкоголь, - говорит Ольга Сазонова. - Как недостаток, так и избыток питательных веществ и витаминов могут негативно сказаться на здоровье и развитии будущего ребенка. Правильное питание беременной женщины – залог здоровья её ребёнка.