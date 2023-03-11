«Здоровье ребенка формируется во внутриутробный период»: Самарские врачи рассказали, почему важно планировать беременность

Самарские врачи рассказали, почему важно планировать беременность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские врачи рассказали о важности планирования беременности. Об этом сообщили на официальном сайте Минздрава 63 региона.

По словам экспертов, для удачного течения беременности необходимо заблаговременное планирование, а также забота о своем репродуктивном здоровье.

-Супружеские пары, которые серьезно подходят к вопросу планирования семьи, четко понимают: здоровье ребенка формируется еще во внутриутробный период и зависит от многих факторов. Это и здоровье женщины до беременности, и состояние во время вынашивания, и сам процесс родов, - отметила главный внештатный специалист по акушерству министерства здравоохранения Самарской области Татьяна Белоконева.

По словам врача, отказ от табака и алкоголя, здоровое питание и физическая активность — залог сохранения репродуктивного здоровья. Кроме того, важнейшей задачей для укрепления репродуктивного здоровья женщин является совершенствование акушерско-гинекологической помощи.

Сегодня в Самарской области работают 19 родильных отделений, которые являются подразделениями многопрофильных больниц государственных бюджетных учреждений здравоохранения. Также функционирует трехуровневая система оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также новорожденным.

Достигнуты значительные успехи в решении проблемы врожденной и наследственной патологии в области. Говорится на сайте регионального Минздрава. Проводится и целенаправленная работа по предупреждению и своевременной дородовой диагностике врожденных и наследственных заболеваний:

-двукратный ультразвуковой скрининг беременных в специально созданных центрах пренатальной диагностики (кабинеты и отделения антенатальной охраны плода) на базе 11 государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области;

-исследование крови беременных женщин на биохимические маркеры акушерских рисков по преэклампсии, преждевременным родам, задержке роста плода, а также хромосомных болезней плода в больнице имени В. Д. Середавина и больнице №5 Тольятти, оснащенных современным лабораторным оборудованием;

-медико-генетическое консультирование, инвазивная пренатальная диагностика.

За год на экспертном уровне по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка обследовано 19796 беременных женщины.

-В государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Самарской области активно реализуется комплексная программа мероприятий, направленная на выработку позитивной модели репродуктивного поведения, работают психологи, организованы кабинеты медико-социальной работы в женских консультациях, отделения социальной помощи семье и детям министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, — подчеркнула Татьяна Сергеевна.