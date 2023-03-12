ЦСК ВВС обыграл «Челны» во втором матче подряд

Заключительный матч регулярного чемпионата соперники проведут 12 марта. Фото: сайт Первенства ВХЛ.

Самарский ЦСК ВВС второй раз подряд обыграл клуб «Челны». Встреча закончилась со счетом 5:2. До этого «летчики» победили команду из Татарстана со счетом 4:2. Встречи проходили в рамках второго этапа регулярного чемпионата Первенства ВХЛ (третий в системе дивизионов российского хоккея).

После 40 сыгранных матчей ЦСК ВВС возглавляет турнирную таблицу. Перед плей-офф «летчикам» осталось провести одну игру – снова с «Челнами». Пройдет матч в воскресенье, 12 марта 2023. После этого стартуют полуфинальные игры плей-офф. Велика вероятность, что ЦСК ВВС снова встретится с «Челнами».